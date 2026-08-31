Школьники выберут мелодию для звонка

С 1 по 15 сентября пройдет акция "Начни учебный год с перемены". Школьники сами решат, какая песня будет звучать на переменах. Для этого им нужно проголосовать за один из треков через чат-бота "Звонок на перемену" в платформе "Сферум" в мессенджере "Макс".

Проголосовать можно и не заходя в интернет. В московском ТРК "Европолис" откроется специальная площадка, где дети смогут послушать песни и выбрать лучшую. Итоги конкурса подведут 16 сентября.

В конце месяца выбранная мелодия целую неделю будет играть на звонках во всех школах страны. Также VK откроет набор на бесплатные курсы по ИТ и дизайну - всего более 100 программ для студентов вузов и колледжей.

Сообщалось, что российская система образования полностью готова к началу учебного года, о чём министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину. В сентябре за парты сядут 17,6 миллиона детей, включая 1,5 млн первоклассников.