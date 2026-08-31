Паслер: Баланс на рынке нефтепродуктов нарушен

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с зампредседателя Правительства РФ Александром Новаком ситуацию на топливном рынке региона. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Сегодня Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, в том числе и в Свердловской области. Как заявили в департаменте, на Среднем Урале из-за вынужденной перенастройки логистики внутри страны компания "Лукойл" существенно снизила объемы поставок бензина в Свердловскую область и не может обеспечить загрузку своих АЗС.

"Несмотря на увеличенный объем реализации топлива, мощности АЗС "Газпромнефть" ограничены. "Роснефть" и "Башнефть" работают также на увеличенных объемах реализации, но их присутствие в регионе минимально. Специфика региона – большая доля независимых АЗС, на которые поставки топлива не осуществляются из-за его отсутствия на свободном рынке", - отметили в департаменте.

"Баланс на рынке нефтепродуктов нарушен, и для нашего региона необходимо скорректировать объемы поставки. Александр Валентинович поддержал наши предложения по увеличению лимитов топлива для Свердловской области и поручил Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить потребность Среднего Урала. Для решения этого вопроса потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время", - прокомментировал ситуацию Денис Паслер.

Ранее свердловские власти заявили о запасах топлива на фоне перебоев с бензином в Екатеринбурге.