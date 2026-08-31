Анкара подготовила наработки по вопросу безопасности в Черном море

Турецкие власти подготовили наработки по вопросу безопасности судоходства в Черном море. Анкара обсуждает их с Москвой и Киевом, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Сложившаяся ситуация наносит урон глобальной продовольственной безопасности. Мы получаем от ряда стран просьбы придумать что-либо", - заявил он.

"У нас есть определенные наработки, мы их обсуждаем со сторонами", - цитирует Фидана РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о передаче российской и украинской сторонам предложений о вводе моратория на военные действия в Черном море. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу, заявил, что Турция говорит о необходимости договориться о безопасности судоходства в регионе, однако публично не осуждает атаки ВСУ по судам.