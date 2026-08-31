В скейт-парке "РМК Экстрим" в Екатеринбурге прошли соревнования Спартакиады народов России в дисциплине "BMX-фристайл"

В спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге состоялась Спартакиада народов России-2026 по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Скейт-парк «РМК Экстрим» от Русской медной компании стал площадкой для соревнований по ВМХ-фристайлу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, Спартакиада являлась главным всероссийским спортивным мероприятием, на котором проходил отбор на игры XXXIV Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Девять регионов нашей страны впервые принимают участие в Спартакиаде народов России. Это историческое событие. Развитие BMX-фристайла для нас крайне важно, поскольку это олимпийская дисциплина. И спортивная инфраструктура, созданная в Свердловской области, позволит нам сформировать перспективный спортивный резерв», - рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

На протяжении двух дней лучшие BMX-спортсмены России соревновались за чемпионские титулы в категориях «мужчины» и «женщины». 19 райдеров из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара и других городов показали яркие трюки и техничные заезды.

«Очень рад своей победе. Было достаточно трудно, так как у всех ребят очень высокий уровень, и, чтобы удивить судей, нужно было показать самые сложные и крутые трюки. Для меня это лето стало по-настоящему важным: сначала я выступил на Кубке мира в США, затем завоевал серебро на чемпионате Европы по BMX и буквально сразу после этого прилетел в Екатеринбург на спартакиаду и победил», - рассказал победитель Спартакиады народов России по BMX-фристайлу Арсений Любишкин.

Спортсмен Илья Ефимов стал единственным представителем сборной Свердловской области по велоспорту. Райдер показал достойный результат и опередил на соревнованиях нескольких соперников из других регионов.

«Конкуренция была высочайшей. Я очень рад, что принял участие и выступил на одной площадке с лучшими спортсменами России. Результатом не вполне доволен, есть куда расти. Буду больше тренироваться, чтобы в следующих соревнованиях показать лучший результат. Тем более что благодаря РМК для этого есть все условия», - отметил участник Спартакиады народов России, представитель сборной Свердловской области по BMX-фристайлу Илья Ефимов.

Скейт-парк «РМК Экстрим» является уникальной площадкой для катания райдеров всех уровней подготовки. На этапе проектирования парка учитывали пожелания и рекомендации лучших спортсменов России и мира. Некоторые из них сами приняли участие в спартакиаде. Это участник Олимпиады в Токио Ирек Ризаев, призёры и победители всероссийских и международных соревнований Арсений Любишкин, Анар Алиев, Александр Моллаев и другие известные райдеры.

На площадке также прошли бесплатные занятия по беговелу, скейтборду и сёрф-скейту для всех желающих. Дети и взрослые учились держать баланс и делали простые трюки под руководством опытных тренеров.