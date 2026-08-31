Ялуторовчанина задержали за публичное оправдание терроризма

За публичное оправдание терроризма сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области задержали жителя Ялуторовска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, ялуторовчанин публично высказывал свое радикальное мнение в канале мессенджера Telegram, воздействуя таким образом на подписчиков и читателей.

Следственное Управление СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье "оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет