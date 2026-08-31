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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Алиев и Пашинян обсудили в Бишкеке "маршрут Трампа"

В Бишкеке встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Они сочли "исторически значимым" Вашингтонский мирный саммит, прошедший 8 августа 2025 г.

Дивидендами мира сочтены экспорт нефтепродуктов Азербайджана в Армению, транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана в Армению, а также установление торговых связей между двумя странами. Политики отметили важную роль соответствующих государственных комиссий по делимитации государственной границы между странами.

Лидеры обсудили дальнейшие практические шаги, связанные с реализацией "маршрута Трампа" во имя Международного Мира и Процветания (TRIPP), одного из значимых результатов саммита, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Теги: Ильхам Алиев, Никол Пашинян, мирный договор


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