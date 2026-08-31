СВР: Европейцы ориентировали Киев на увеличение интенсивности атак на Россию

Европейские страны на полях встречи "коалиции желающих" ориентировали Украину на увеличение ударов по российской территории, сообщили в Службе внешней разведки России.

В ведомстве пояснили, что так Европа надеется посеять панику в обществе и отвлечь государственные органы в преддверии выборов в Госдуму.

Также в СВР заявили, что европейские спецслужбы обсуждают кибератаки на инфраструктуру ЦИК России. По данным Службы, несистемной оппозиции за рубежом поставили задачу сфабриковать компромат на представителей политических партий и организовать провокации на избирательных участках в России и за границей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тезис о том, что европейцы хотят дестабилизировать выборы в Госдуму в России, а затем не признать их результаты. «Это десятое дело для нас. У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс, избирательная кампания идет на полной скорости", - сказал Песков Telegram-каналу "Юнашев Live".