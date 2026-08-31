02 Сентября 2026
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области летом оздоровились и отдохнули 175 тысяч детей

В Тюмени состоялись фестивали "Дорогой открытий" и "Счастливое тюменское лето". На событии подвели итоги летней оздоровительной кампании и поощрили отличившихся сотрудников отрасли. В мероприятии поучаствовала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Летом 2026 г. организованными формами отдыха и занятости было охвачено 175 тыс. детей. Такой охват не каждая южная территория может себе позволить. А у нас всегда это получается и очень хорошо. Всё, что мы планировали, сделали. Все наши партнеры – общественные организации, главы муниципальных образований, школьные коллективы, участники ассоциации "Мы вместе" – были включены в работу под эгидой Года народов России", - подчеркнула вице-губернатор.

Как отметила президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова, в загородных лагерях Тюменской области отдохнули и оздоровились 22 тыс. детей. Среди гостей – ребята из Югры, Ямала и других регионов. Во всех учреждениях была организована детская безопасность.

"На территории Тюменской области каждый лагерь имеет дополнительные генераторы электроэнергии, работают газовые котельные. Лагеря могут существовать в автономном режиме. Вода у детей всегда бутилированная. Это установлено санитарными правилами, и мы их давно выполняем. Отмечу, что несмотря на уменьшение количества часов, которые дети провели на открытой воде, в два раза увеличилось количество детей, которые научились плавать в наших бассейнах. А это 6 тыс. детей", - отметила Лариса Шилова.

Она добавила, что работа в лагерях продолжается. В сентябре коллективы ожидают детей из ЛНР. А юных жителей региона приглашают участвовать в профильных сменах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Ольга Кузнечевских, дети, отдых


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