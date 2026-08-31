02 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

Российские банки наращивают объемы льготного кредитования туристической отрасли

Программа льготного кредитования по Постановлению № 141 — один из немногих финансовых инструментов, где государство напрямую субсидирует создание туристической инфраструктуры: гостиниц, глэмпингов, баз отдыха, горнолыжных комплексов и парков развлечений.

Статистика одного из ключевых участников программы, банка ВТБ, показывает, насколько активно бизнес пользуется этим механизмом: за первое полугодие 2026 года выдачи достигли 39 млрд рублей — почти на 40% больше, чем за весь 2025 год, когда этот показатель составлял 28 млрд рублей.

Сочи(2022)|Фото: Накануне.RU

Совокупный портфель по программе в банке на 1 июля 2026 года вырос до 99,6 млрд рублей — за полтора года, прошедших с начала 2025 года, он увеличился втрое. Член правления ВТБ Руслан Еременко, комментируя цифры в преддверии Восточного экономического форума 2026 года, связал такую динамику с увеличением числа инвестпроектов в регионах и развитием внутреннего туризма. По его данным, за счет программы сейчас строится 16,5 тыс. гостиничных номеров и 11 крупных инфраструктурных объектов совокупной ежегодной посещаемостью около 13 млн человек.

Прогноз банка на конец года — выдачи свыше 90 млрд рублей, портфель — до 150 млрд. Показательна региональная картина: на Дальний Восток приходится более 7% всего портфеля программы (7,3 млрд рублей), а прирост там за полтора года составил 70%. Быстрее всего показатели растут в Приморском крае — портфель там достиг 3,1 млрд рублей, а объем выдач в первом полугодии оказался на 58% выше показателей всего 2025 года.

Теги: втб, льготное кредитование, туристическая отрасль


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