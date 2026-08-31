Более 5 тысяч школьных наборов для первоклассников подготовил Благотворительный фонд РМК

Более 5 тысяч школьных наборов подготовил для первоклассников Благотворительный фонд РМК. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

1 сентября требует большой подготовки: надо купить одежду, рюкзак и много школьных принадлежностей. Такие расходы всегда очень чувствительны для семей, в которых воспитывают более троих детей, а также семей, где большая часть расходов уходит на лечение или реабилитацию детей.

Благотворительный фонд РМК уже много лет помогает собрать ребят в школу семьям, которые могут испытывать трудности в сборах. В этом году наборы первоклассника получили более 5 тысяч ребят из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, Хабаровского края, Башкортостана и Бурятии.

"1 сентября – это всегда буря эмоций. Ребята волнуются о том, каким будет первый учитель, подружатся ли они с одноклассниками. И в этой череде переживаний так хочется их порадовать. Когда они открывают наборы, они расцветают! Им хочется поскорее пойти в школу, чтобы начать всем этим пользоваться – писать, рисовать, лепить. И конечно, получать за это только 5!", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Развозить школьные наборы ежегодно помогают активисты Волонтёрского центра РМК. В этом году одной из первых они посетили семью Смышляевых из Арамиля. В этой семье воспитывают троих детей и уже ждут четвёртого. Мама признаётся, что они с мужем всегда хотели большую семью. Предполагая немалые расходы, готовить к первому классу сына решили заранее.

"Для нас это первый опыт… И конечно, мы очень благодарны за такую поддержку. В наборе столько всего важного: есть счётные палочки, цветная бумага, фломастеры и много других полезных вещей. Для ребёнка это настоящий подарок!", - рассказала многодетная мама Анна Смышляева.

Акции "Соберём ребенка в школу" уже около пяти лет. Каждый год волонтёры приезжают в те семьи, которым необходима поддержка. В этом году активисты впервые отправились в Башкортостан и Бурятию.