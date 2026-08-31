Россия утвердила стратегию автопрома до 2035 года

Правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Главные цели - нарастить выпуск до 2,8 млн транспортных средств и снизить зависимость от импорта технологий.

Один из ключевых приоритетов - поддержка производителей автокомпонентов. Чтобы сделать выпуск деталей экономически выгодным, власти создадут единую систему для компонентной базы. Также правительство планирует повысить производительность труда - заводы будут активнее внедрять автоматизацию.

Отдельное направление - высокоавтоматизированные машины. Стратегия требует закрепить права на интеллектуальную собственность за российскими компаниями. Также кабмин создаст карты технологической кооперации в автопроме - они помогут участникам отрасли работать согласованно.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании сообщил: за прошлый год российский автопром выпустил 830 тысяч машин. Это в два раза больше, чем в 2022 году, когда против отрасли ввели санкции.

Сообщалось, что за первые семь месяцев 2026 года Минфин собрал 316 млрд рублей утильсбора - это 20% от годового плана в 1,65 трлн, но на 40% больше, чем за тот же период 2025-го. Основные платежи поступят в конце года из-за переноса сроков для российских машин.