Паслер: в результате атаки ВСУ в Екатеринбурге повреждены три дома

В результате сегодняшней атаки ВСУ на Свердловскую область в Екатеринбурге повреждены три многоквартирных дома. Об этом заявил губернатор Денис Паслер.

Как сообщил глава региона в своем канале, жертв нет, сейчас здания проверяют специалисты, а все жильцы эвакуированы.

"Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, из повреждений в основном – выбитые стекла. Жители временно размещаются в школах №156 и 131. ПВР будет развернут в КЦ "Елизаветинский". Поручил муниципалитету обеспечить эвакуированных жителей домов всем необходимым, в том числе горячим питанием, водой и спальными местами. Многоквартирные дома мы восстановим в кратчайшие сроки, как это было в прошлый раз", - пообещал Паслер.

По данным свердловского минздрава, на которые ссылается губернатор, пострадавших четверо: у двоих осколочные ранения от разбитых стекол.

"Людям оказывается необходимая помощь, они находятся под наблюдением врачей. Еще двое с отравлением продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказались. Жильцам домов в случае необходимости готовы оказать помощь психологи, дежурит бригада скорой помощи. Также обломки одного БПЛА упали за территорией логистического центра. Эвакуация из центра проведена заблаговременно, пострадавших нет", - уточнил Паслер.

Напомним, утром 31 августа в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Как сообщал Денис Паслер, сегодня регион столкнулся с очередной вражеской атакой с воздуха, есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр.

Уральский полпред президента Артем Жога пообещал, что жителям Екатеринбурга будет оказана помощь после атаки беспилотников.