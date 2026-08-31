В США разгоняется волна инфляции

Если прежде американцы были недовольны ценами на говядину или шоколад, без которых в принципе можно жить, то теперь стоит готовиться к более серьезным испытаниям, пишет Axios,

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Цепная реакция началась с топлива. Дизель стал дороже, а это ведет к удорожанию доставки. Также есть немалые проблемы с удобрениями, которые стали дефицитными из-за ситуации в Ормузском проливе. Сейчас пшеница и кукуруза бьют рекорды стоимости, а если дорожает зерно, следом дорожает все. Кофе, яблоки и овощи уже подорожали на 11-16%, что для США очень чувствительно.

Опросы показывают, что подавляющее большинство граждан чувствуют, как их кошельки пустеют быстрее. Аналитики J.P. Morgan предупреждают: это только начало пути. Продовольственная инфляция будет набирать обороты как минимум до середины 2027 года.

Американист Малек Дудаков отмечает, что в США разгоняется настоящая инфляционная волна. Удобрения вообще подорожали в два раза с начала войны с Ираном. 70% американских фермеров вынуждены экономить на удобрениях, притом что урожай в США обещает стать минимальным за сто лет.

"В опросах более 80% американцев оценивают ситуацию с инфляцией как критическую. Сложное состояние экономики США - главный фактор падения рейтингов Трампа и республиканцев. Этим хотят воспользоваться демократы, надеющиеся, что электорат уже забыл про "байденфляцию", - пишет эксперт.