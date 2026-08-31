Астраханская область в 2027 году станет площадкой проведения XI Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

В Астрахани накануне прошло заседание оргкомитета по подготовке XI Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который пройдет в регионе в 2027 году. В заседании, которое провел губернатор Игорь Бабушкин, приняла участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Участники обсудили ключевые подходы к формированию деловой и культурной программы, а также предложения по итоговым рекомендациям форума.

Лилия Гумерова поблагодарила руководство региона за системную работу по сохранению объектов культурного наследия, поддержку института семьи, развитие социальной и культурной инфраструктуры, а также отметила, что многие астраханские практики могут быть полезны для масштабирования на федеральном уровне.

Вопросы сохранения историко-культурного наследия имеют для области особое значение: сегодня в регионе насчитывается около 800 объектов культурного наследия, из которых более 600 расположены в историческом центре Астрахани. Астраханский кремль XVI века — один из 13 сохранившихся в России кремлей, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.

«Благодарю Председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко за работу в регионах России по сохранению и приумножению культурного достояния нашей страны. Для нас очень важно, что инициатива о проведении форума в Астрахани была поддержана. Сохранение историко-культурного наследия — вопрос особой важности. Мы предлагаем сделать ключевой темой форума вопросы сохранения, эффективного использования и продвижения кремлей как значимых российских культурных брендов. Уверен, что интеграция форума с крупными культурными событиями региона сделает его не только профессиональной площадкой, но и событием, понятным и интересным широкой аудитории», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

«Идея проведения форума в Астрахани была поддержана, и это, на мой взгляд, в полной мере отражает дух региона, его уважение к истории и готовность к комплексной работе по сохранению культурного наследия. Сегодня многие наработки Астраханской области заслуживают самого внимательного изучения и могут быть использованы при выработке решений на федеральном уровне», — отметила Лилия Гумерова.

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов, отметил, что мероприятие целесообразно приурочить к Международному фестивалю классического искусства «Каспийские сезоны» и проекту «Русские оперы в Астраханском кремле». По его словам, это позволит наглядно показать потенциал использования объектов культурного наследия в целях социально-экономического развития региона.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость обсуждения в рамках форума финансовых механизмов сохранения объектов культурного наследия, а также предложил уделить отдельное внимание развитию туризма в исторических поселениях, в том числе автотуризма и событийного туризма.

Министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева, сообщила, что отдельной инициативой станет выставочный проект «Кремли России», который, как предполагается, сможет не только дополнить программу форума, но и в дальнейшем экспонироваться в разных регионах страны.

Проведение XI Парламентского форума в Астраханской области станет важным событием не только для региона, но и для всей страны, объединив профессиональное обсуждение вопросов сохранения наследия с культурной программой и практиками эффективного использования исторических объектов.