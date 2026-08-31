В Югре зэк заплатит за жизнь в колонии

В Югре удовлетворён иск к осуждённому, который отказался работать, из-за чего остался должен за питание и коммунальные услуги.

Он находился в ИК-15 в марте-декабре 2025 гг. Будучи трудоспособным и здоровым, он устроился на работу подсобным рабочим, но почти сразу перестал выходить на смены. Вскоре мужчина был признан злостным нарушителем и попал в ШИЗО. Денег на его лицевой счет не поступало, поэтому долг за одежду, еду и гигиену вырос до 65,2 тыс. руб.

В итоге Нефтеюганский районный суд взыскал с осуждённого указанную сумму, а также госпошлину в 4 тыс. руб., сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции и управления судебного департамента в Югре.