ИИ оказывает медвежью услугу ученикам - китайское исследование

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в учебный процесс и выполнение домашних заданий демонстрирует тревожные результаты. С одной стороны, использование ИИ позволяет повысить оценки за домашние работы на 18% и ускорить их выполнение на 30%. Но в долгосрочной перспективе наблюдается обратный эффект: уже через полгода оценки на экзаменах снижаются на 20%, а полностью негативный эффект проявляется примерно через два года. Такие данные по старшеклассникам опубликовало издание South China Morning Post.

Наиболее уязвимыми оказались гуманитарные дисциплины, далее идет естественные науки и лингвистика. Причина очевидна: 80% пользователей ИИ делегируют работу алгоритмам и отучаются думать и запоминать. Это позволяет получать баллы в ущерб знанию предметов. Те же, кто использует ИИ только как вспомогательный инструмент, не сокращая время на самостоятельную работу, практически не теряют в качестве знаний.

Комментируя эти данные, член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" Алексей Савватеев призывает притормозить эксперименты с внедрением ИИ в школе.

"Или этот поезд остановить невозможно? Кто будет нести ответственность за разрушительные последствия в образовании?" - вопрошает он.