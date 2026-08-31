Россияне стали экономить на подготовке детей к школе

Родители острее ощущают рост цен на подготовку к школе и реже тратят крупные суммы, все чаще экономя.

По данным "Актион Образование", 75% опрошенных отметили подорожание товаров, а доля семей, тратящих более 20 тыс. рублей, упала с 66% до 46%. Чтобы уложиться в бюджет, родители чаще используют прошлогодние вещи и/или отказываются от других покупок. Без сокращения других расходов обошлись лишь 4% семей против 22% годом ранее. Зато доля тех, кому пришлось взять кредит, выросла с 11% до 16%.

Главными статьями расходов остаются одежда и канцелярия, хотя их доля в бюджете снизилась. Родители все чаще жалуются не на общую дороговизну, а на конкретные требования школ: покупку рабочих тетрадей, пособий и сборы на нужды класса. Характерно, что 83% россиян не считают школьное образование бесплатным. 37% отмечают, что фактически обязательными расходами стали рабочие тетради, пособия, сборы на ремонт и оформление класса, а также подарки.

Чтобы снизить финансовую нагрузку, 37% родителей планируют покупать только самое необходимое, откладывая приобретение дорогостоящих товаров на осень, когда спадет ажиотажный спрос.