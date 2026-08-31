В Югре водитель "Центроспаса" едва не потерял глаз на рыбалке

В Югре водитель "Центроспаса" Николай Зотов едва не потерял глаз на рыбалке.

Во время вываживания щуки блесна сорвалась и рыболовный крючок попал рыбаку в глаз. Крючок проник в глазное яблоко. Пострадавший извлёк его самостоятельно. Пациента доставили в Сургутскую окружную клиническую больницу (СОКБ). К моменту поступления в стационар пациент утратил предметное зрение на травмированный глаз.

Травма привела к повреждению роговицы, радужной оболочки и хрусталика. Хрусталик помутнел, сформировалась травматическая катаракта. Радужная оболочка была повреждена в следствии травмы, что привело к изменению диаметра и формы зрачка. Хирургическое лечение пациента проходило в два этапа.

В день обращения пациенту выполнили первичную хирургическую обработку раны глазного яблока, наложили швы на роговицу. Во время второй, реконструктивной операции офтальмологи удалили повреждённый помутневший хрусталик, имплантировали искусственный хрусталик и восстановили зрачок, сформировав его форму, размер и центральное положение.

Сейчас рыбак вновь видит, изображение пока остаётся нечётким из-за послеоперационных швов на роговице. Зотову предстоит длительная реабилитация, а зрительные функции будут восстанавливаться поэтапно, сообщает пресс-служба больницы.