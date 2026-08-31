Платное образование стало нормой жизни - исследование "СберСтрахования"

По данным "СберСтрахования жизни", почти каждый третий российский родитель (28%) уже начал копить деньги на высшее образование детей. Наибольший интерес вызывают медицинские (14%) и финансово-экономические (12%) специальности. Они традиционно считаются наиболее затратными.

Чтобы оплата учебы не стала финансовым шоком, эксперты советуют начинать откладывать средства задолго до окончания школы. Долгосрочное планирование (на 10-15 лет) позволяет не только накопить нужную сумму, но и воспользоваться инструментами с повышенной доходностью. Ничего не поделать, платное образование стало реальностью почти для всех, пишет заместитель генерального директора "СберСтрахования жизни" Александр Жуков, который дает практические советы по фомированию накоплений.

Уже много лет эксперты критикуют платность дополнительного, а отчасти высшего и среднего специального образования, где часто не хватает бюджетных мест. Хотя общее количество бюджетных мест достаточно велико и позволяет поступить с минимальным отбором, многие региональные вузы едва закрывают бюджетные места, в то время как в столичных наблюдается огромный конкурс и многие поступают на платное отделение. То же самое касается колледжей. Принять всех желающих, в условиях диспропорций по регионам, они не в состоянии.

Сейчас стоимость обучения в ведущих вузах страны достигает миллиона рублей в год, а иногда и больше.