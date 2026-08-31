Московским учителям поднимут зарплату на 22–24%

На августовском педсовете мэр города Сергей Собянин сообщил: доходы столичных педагогов, воспитателей и мастеров производственного обучения вырастут в среднем на 22-24% в 2026 году. Город выделит на это дополнительные 56 млрд рублей.

Москва продолжает обновлять школы и программы. К 1 сентября откроют 34 новые школы и детских сада, еще 51 здание полностью реконструируют по программе "Моя школа". В этих учреждениях будут учиться около 35 тысяч детей, пишет "Российская газета".

Изменения касаются и обучения. В новом учебном году предпрофессиональные классы будут посещать больше половины московских старшеклассников. Для учеников 7-9-х классов запустят новую физико-математическую вертикаль.

Особое внимание город уделяет колледжам. Около половины девятиклассников в этом году выбрали среднее профессиональное образование. В Москве уже модернизировали около 1,5 тысячи мастерских и лабораторий, еще 600 помещений переоснастят в 2026-2027 годах. По данным города, все программы колледжей соответствуют современному производству и требованиям работодателей.

Сообщалось, что в 2026 году российские вузы не закрыли около 6 тысяч бюджетных мест, больше всего недобрали педагогические - в них остались свободными более 1,5 тысячи мест. Для поступления в педвузы не нужны высокие баллы, хватает одного желания, но и желающих недостаточно, хотя в последние годы на педагогические направления выделяли около 70 тысяч бюджетных мест.