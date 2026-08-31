В Крыму задержаны агенты спецслужб Украины, передававшие сведения о российских войсках

В Крыму арестованы двое местных жителей, которые передавали Киеву сведения о военных объектах на полуострове, распространяли в интернете проукраинские националистические материалы и организовывали схроны с самодельными взрывными устройствами.

Возбуждены уголовные дела о госизмене и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.

Задержанные мужчина и женщина признались, что выполняли задания украинских спецслужб в Евпатории. Видеоролик с признаниями агентов Киева опубликовала ФСБ. По данным спецслужбы, фигуранты являются братом и сестрой, они уроженцы Львова.