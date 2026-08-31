США будут искать блогеров в Азии для информационной борьбы с Китаем

Госдепартамент США планирует вложить 11 млн долларов в работу с лидерами мнений в странах Юго-Восточной Азии с целью нейтрализовать влияние китайской информационной повестки в регионе.

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Как пишет The Guardian, финансирование распределено по трем ключевым направлениям: производство контента, образовательные курсы для блогеров и представителей СМИ по вопросам борьбы с иностранной пропагандой, организация визитов участников в Хьюстон и Вашингтон для обмена опытом с американскими блогерами.

В документах ведомства четко прописан портрет целевого участника: это инфлюенсер, который пока занимает нейтральную позицию по отношению к США. Предполагается, что в ходе программы участники должны проникнуться идеями Вашингтона и начать транслировать своей аудитории проамериканскую повестку.

Ранее в США функционировал Центр глобального взаимодействия, созданный в 2016 году для борьбы с дезинформацией. Однако в 2024 году республиканцы в Конгрессе отказались продлевать его полномочия, что привело к реорганизации и последующему закрытию. А в конце 2025 года Вашингтон уведомил европейские страны о выходе из совместных программ по противодействию иностранной дезинформации, писала Financial Times.