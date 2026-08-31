До трех увеличилось число погибших при ракетном обстреле Белгорода

Число погибших при ракетном обстреле Белгорода выросло до трех.

"В Белгороде погибли 16-летний подросток и два мужчины, один из которых сегодня утром скончался в городской больнице №2 Белгорода", - сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

Атака на город произошла 30 августа вечером. Сообщалось, что два человека погибли, еще 16 пострадали, среди них – подростки. Удары были нанесены по коммерческому объекту, административному зданию, складам.