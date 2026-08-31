02 Сентября 2026
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Иноагенты собирают данные россиян через боты и ссылки перед выборами

Глава думской комиссии Василий Пискарев сообщил: перед выборами из-за границы кто-то пытается незаконно собирать личные данные россиян. Злоумышленники просят людей прислать фото с участков и перейти по ссылкам на ботов и сайты, пишет пресс-служба комиссии.

Пискарев уточнил: речь идет о ссылках на программы и файлы, которые "создали для дискредитации выборов". Например, боты для "протестного голосования" и обучающие курсы для "активистов-провокаторов". Персональные данные также собирают, когда человек переходит по ссылкам с сайтов иноагентов и нежелательных или экстремистских организаций.

"Потерянные так персональные данные западные спецслужбы могут использовать и для преступлений, и как инструмент принуждения к преступлениям", - заявил Пискарев.

Госдуму будут выбирать с 18 по 20 сентября. Ранее в Думе говорили о попытках подтолкнуть россиян к провокациям. Пискарев считает: иноагенты хотят до выборов заявить в западных СМИ о фальсификациях. МИД попросил страны не допускать акций у российских посольств в день голосования.

Сообщалось, что на выборах в Госдуму россияне за рубежом смогут проголосовать на 319 участках в 152 странах. Впервые голосуют жители Донбасса и Новороссии. 

Теги: данные, иноагенты, боты


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