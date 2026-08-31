В Екатеринбурге беспилотники попали в жилые дома и логистический центр

В понедельник, 31 августа, в Екатеринбурге беспилотники попали в жилые дома. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Как сообщил он в своем канале, сегодня регион столкнулся с очередной вражеской атакой с воздуха. По данным губернатора, работают силы Министерства обороны РФ, средства авиации и ПВО, а также мобильные огневые группы.

"Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется. Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы. Идет эвакуация", - сообщил Паслер, пообещав оперативно информировать о развитии ситуации.

Предположительно, БПЛА пытался атаковать склад Wildberries.

Напомним, что утром 31 августа в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Екатеринбургский аэропорт Кольцово закрыт.