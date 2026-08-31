В Москве названа возможная причина смерти Дмитрия Донского

В России назвали возможную причину смерти князя Дмитрия Донского.

"Скорее всего, у него была стенокардия, и его жизнь закончилась инфарктом", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.

20 августа 2026 г. президент Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля, где до этого были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Глава государства осмотрел захоронение и принял участие в молебне. Останки в саркофаге сохранились полностью, за исключением левой пяточной кости.

Дмитрий Донской (1350-89) – великий князь. Сын князя Ивана II Красного и его второй жены, княгини Александры. Прозван "Донским" за победу в Куликовской битве.