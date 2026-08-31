02 Сентября 2026
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Назначен начальник ЕМУП "Гортранс"

ЕМУП "Гортранс" возглавил начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков. Об этом Накануне.RU сообщил источник в мэрии.

Ощепков сменил Михаила Щипанова, возглавлявшего "Гортранс" с мая 2026 года. Последний работал и.о. руководителя предприятия.

Напомним, что прежний глава ЕМУП "Гортранс" Сергей Нугаев был признан судом виновным по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере". В июле его приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Помимо этого Нугаеву был назначен штраф в 25-кратном размере от суммы взятки, что составляет 4 млн рублей.

Как сообщало Накануне.RU, также на этой неделе в администрации Екатеринбурга была назначена директор департамента потребительского рынка.

Теги: Гортранс, назначение, Ощепков


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