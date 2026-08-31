Жители Исландии отказались вступать в ЕС

На референдуме в Исландии 53% граждан при явке около 83% проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС. Несмотря на рекомендательный характер, правительство пообещало учесть итоги голосования.

Основной причиной отказа стали опасения за национальный суверенитет и рыболовство — ключевую отрасль экономики. Противники вступления убедили избирателей, что членство в ЕС приведет к потере контроля над рыбными квотами и допуску иностранных компаний в территориальные воды. Сторонники же аргументировали свою позицию борьбой с инфляцией.

Для Брюсселя этот результат стал серьезным ударом, так как расширение блока было важной стратегической целью, пишут европейские СМИ. Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир заявила, что вопрос о вступлении может быть поднят вновь в будущем, после детального изучения условий.

Лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что вступление в ЕС не является неизбежным путем для стран Европы. Можно жить в Европе и при этом не состоять в ЕС, что прекрасно демонстрирует Исландия.

Страна никогда не входила в ЕС. В 2009 году она подала заявку о вступлении, но в 2013 году переговоры были заморожены, а в 2015 году заявка была фактически отозвана, хотя в Брюсселе заявили, что Исландия официально не отозвала заявку. Дискуссия о возобновлении статуса страны-кандидата периодически возобновляется.