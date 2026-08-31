В России с известного в 90-е бизнесмена Трабера сняли все обвинения

В России сняты обвинения, выдвинутые ранее бизнесмену Илье Траберу.

"Преследование Трабера прекращено полностью за непричастностью к совершению данного преступления", - рассказал РИА новости его адвокат Игорь Сочиянц.

Ранее бизнесмена задержали якобы по делу об организации убийства депутата Александра Петрова. Вероятными мотивами заказного убийства могли быть показания Петрова на Трабера во время допроса по делу экс-председателя МО "Выборгский район".

Трабер считается одной из самых известных и одновременно самых загадочных фигур петербургского бизнеса. В разные годы его имя связывали с Петербургской топливной компанией, Петербургским нефтяным терминалом и активами Большого порта Санкт-Петербурга. В 90-е за ним закрепилось прозвище "Антиквар".