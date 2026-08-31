Специалисты компании "Россети Урал" за лето организовали больше 1500 занятий по детской электробезопасности

Энергетики "Россети Урал" провели более 1,5 тыс. уроков в 300 детских оздоровительных лагерях и более чем в 500 дошкольных учреждениях в рамках летней кампании по профилактике детского электротравматизма. Новые знания получили около 28 тысяч детей и подростков. Еще около 1,5 тысяч детей посетили экскурсии Музея энергетики Урала.

Специалисты "Россети Урал" принимали активное участие в региональных мероприятиях, направленных на обучение детей правилам электробезопасности в различных жизненных ситуациях.

Компания традиционно стала участником Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии "#ВместеЯрче" в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. В этом году сотрудниками компании были организованы интеллектуальные викторины, квесты по правилам электробезопасности, обучающие занятия и беседы, раздача буклетов и памяток.

Перед новым учебным годом энергетики обращаются к родителям и педагогам с просьбой повторить с детьми и подростками правила безопасного поведения вблизи энергообъектов. Подробные правила и информационные материалы можно найти на сайте компании, там же можно подать заявку на урок по электробезопасности. Правила безопасного поведения вблизи энергообъектов в формате мультфильмов энергетики рекомендуют изучать вместе с Машей Лампочкиной - мультипликационным персонажем, который ведет блог в соцсетях,

Кроме того, педагоги образовательных учреждений могут проводить классные часы по электробезопасности самостоятельно при помощи специализированного обучающего модуля. Он размещен на сайте просветительской акции "Всероссийский урок безопасности" и содержит методические материалы, видеоролики и тесты, которые преподаватели могут использовать в работе.