В администрации Екатеринбурга назначена директор департамента потребительского рынка

Директором департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга назначена Любовь Нишневич. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который считается близким к мэрии.

По его данным, чиновница приступит к работе с 1 сентября.

"Работала в КРУ (контрольно-ревизионное управление, - прим. ред.) администрации города Екатеринбурга. Как и ее шеф Вадим Суровцев, нынешний замглавы города", - отмечает канал.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в Свердловской области была назначена заместитель министра финансов региона.