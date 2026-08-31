Два человека погибли и 16 пострадали при ракетной атаке ВСУ на Белгород

В результате ракетного обстрела Белгорода 30 августа погибли два человека, еще 16 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Атака на город произошла в воскресенье вечером. Погибли мужчина и 16-летний подросток, которые находились на территории одного из коммерческих объектов.

Изначально Шуваев сообщил о 12 пострадавших. Среди них - семь подростков 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших — девушка — продолжит лечение амбулаторно. Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двоих направили в городскую больницу № 2 Белгорода, один из них также в тяжелом состоянии.

Кроме того, на территории одного из административных зданий пострадал мужчина. Он госпитализирован с осколочными ранениями рук в тяжелом состоянии.

Позднее Шуваев сообщил, что к врачам самостоятельно обратились еще двое подростков и одна женщина.

Также, по словам главы регионы, в результате атаки произошли возгорания в семи складских помещениях, в одном из них произошло обрушение кровли.

В компании Ozon сообщили, что под атаку попал сортировочный центр и хаб доставки в Белгороде. Работники были эвакуированы, есть пострадавшие. На объекте начался пожар, он был локализован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ударов ВСУ по гражданским объектам в Белгороде. Следователи устанавливают типы и модели примененного вооружения, а также лиц, причастных к атаке.