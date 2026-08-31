В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности и закрыт аэропорт

Утром 31 августа в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер и подтвердили в региональном ГУ МЧС.

Паслер заявил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры, а в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

В Росавиации сообщили, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Воздушная гавань временно закрыта.

Напомним, в минувшую субботу в Свердловской области объявляли режим ракетной опасности.