В России названа средняя стоимость букета цветов к 1 сентября

В России названа средняя стоимость букета цветов к 1 сентября.

"Средний чек на букет к 1 сентября составляет 4,8 тыс. руб. 41% заказов приходится на букеты стоимостью от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Ещё 32% – на композиции дороже 5 тыс. руб., около четверти – на цветы от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.", - сообщили ТАСС в "Мегамеркете".

Ранее в Роскачестве сообщили, что подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3 тысяч руб., иначе он может быть расценен как взятка. Впрочем, вряд ли кто-то будет ходить по школам, проверять цену букета и кем он был подарен.