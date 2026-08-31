США нанесли новый удар по Ирану, тот атаковал базы в Иордании

Впервые за последний месяц США нанесли новый удар по Ирану - по острову Ларк, уничтожив две пусковые установки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как пишет Axios, американское командование решилось на атаку после того, как были замечены приготовления к минированию Ормузского пролива.

Иранское агентство Tasnim сообщает о гибели двух человек и ранении еще двоих в результате налета американского беспилотника. В КСИР пообещали, что агрессор не останется безнаказанным. При этом на днях глава Госдепа Марко Рубио заявлял о смене стратегии США в сторону дипломатического давления, исключив новые удары.

В ответ на действия Вашингтона Иран атаковал американские базы в Иордании. По информации Fox News, целью стали авиабазы Кинг Хусейн и Аль-Азрак. Однако, по данным иорданских властей, системы противовоздушной обороны королевства сработали эффективно, перехватив все восемь ракет. Однако в Иордании зафиксирована-таки серия взрывов. В КСИР заявили об уничтожении технической и ремонтной инфраструктуры, а также мест базирования истребителей на объектах в Иордании.