В Одинцово полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна квартиры

В Одинцово сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего на Рябиновой улице, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Московской области.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу сегодня днём. Местные жители сообщили, что слышны звуки, похожие на выстрелы.

Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. По предварительным данным, он использовал охолощённый пистолет.

В результате инцидента никто не пострадал. Правонарушитель 2002 года рождения был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.