Россия продвигается по всем линиям фронтов, это продвижение очевидно, динамика позитивная

Россия продвигается по всем линиям фронтов, это продвижение очевидно, динамика позитивная, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас", - сообщают РИА Новости.

Песков ранее заявлял, что мирным путем Киев не хочет обсуждать урегулирование, поэтому РФ продолжает обеспечивать позитивную для себя динамику на фронте, СВО продолжается.