Российские военные взяли под контроль два населённых пункта в Сумской области

Российские военные взяли под контроль два населённых пункта в Сумской области. Об этом сообщили Накануне.RU в Министерстве обороны РФ.

В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" освободили сёла Великий Прикол и Садки. По данным военного ведомства, в Садках и прилегающей местности украинские формирования развернули зенитные расчёты, ствольную артиллерию и командные пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

Занятие этого села позволяет российским военнослужащим увеличить буферную зону вдоль государственной границы России.