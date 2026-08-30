Российские военные взяли под контроль два населённых пункта в Сумской области
Российские военные взяли под контроль два населённых пункта в Сумской области. Об этом сообщили Накануне.RU в Министерстве обороны РФ.
В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" освободили сёла Великий Прикол и Садки. По данным военного ведомства, в Садках и прилегающей местности украинские формирования развернули зенитные расчёты, ствольную артиллерию и командные пункты управления беспилотными летательными аппаратами.
Занятие этого села позволяет российским военнослужащим увеличить буферную зону вдоль государственной границы России.