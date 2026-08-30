Названы типичные фразы дистанционных мошенников во время онлайн-покупок

Дистанционные мошенники при онлайн-покупках прибегают к формулировкам, заставляющим покупателя быстро осуществить денежный перевод, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

"Характерные речевые маркеры, используемые мошенниками: "Оплатите переводом на карту - будет дешевле", "Оформите доставку по ссылке, через площадку сейчас не получается", "Товар последний, бронь только на 10 минут", "Осталось внести страховку, она вернется", - рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что все схемы обмана при совершении покупок в интернете объединяет целенаправленное давление на покупателя с целью лишить его времени на проверку контрагента и исключить возможность обращения к гарантийным механизмам торговой платформы.