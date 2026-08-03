В центре Екатеринбурга появился первый арт-объект "Стенограффии-2026"

У ТЦ "Пассаж" в Екатеринбурге появился первый арт-объект XVII Международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" под названием "Настроение есть". Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Я ставил для себя задачу создания динамичной картины, которая подчеркивает, наверное, самую активную часть города, где находится арт-объект. "Пассаж", улица Вайнера – самый центр Екатеринбурга, всегда многолюдный, яркий, с вкраплением абсурда", – рассказал екатеринбургский художник Кирилл Бородин.

Работу разместили на фасаде здания в Театральном переулке, 3 – рядом с улицей Вайнера и ТЦ "Пассаж". Мурал рассказывает о радости в повседневных мелочах – это обычные встречи с друзьями, прогулки и посиделки в кафе, памятные фотографии и приятные моменты городской жизни.

К середине сентября в уральской столице появится еще девять арт-объектов , а часть знаковых объектов прошлых лет будет отреставрирована.

Как ранее отметила первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, "Стенограффия" стала неотъемлемой частью культурного облика региона.

"Фестиваль "Стенограффия" – бренд города Екатеринбурга и Свердловской области. За семнадцать лет выросло целое поколение, которое не представляет себе город, городские пространства и культурную среду без этого фестиваля", – сказала Юлия Прыткова.

В новом сезоне команда проекта вновь организует бесплатные экскурсии по объектам стрит-арта для жителей и гостей Екатеринбурга. Уже выпущен обновленный путеводитель, в который вошли работы разных лет.