В России впервые разрешили коммерческие полеты на аэростате

Росавиация впервые выдала российской компании сертификат для коммерческих перевозок на свободном аэростате. Документ получила "Электрик Технолоджи", которая работает под брендом "Открытое Небо". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росавиация назвала этот документ первым в России сертификатом эксплуатанта для коммерческих полетов на легком воздушном судне - свободном аэростате. Ведомство опубликовало сообщение в своем канале в мессенджере "Макс".

Перед выдачей сертификата специалисты Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации проверили компанию на соответствие федеральным авиационным правилам.

Для полетов компания использует аэростат AT104 модели 902ТА. Российская компания "Русбал" выпустила воздушное судно, рассчитанное на пять пассажиров.

Росавиация также сертифицировала еще один аэростат. Компанию планирует использовать его для коммерческих полетов над Республикой Алтай.

Сообщалось, что в ближайшие три года в России могут начать использовать дирижабли для перевозки грузов. Инженеры планируют запустить такие перевозки в течение одного-трех лет.