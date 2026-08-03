На Урале юрист выплатит больше полумиллиона за обман клиентки

Карпинский городской суд взыскал с местного индивидуального предпринимателя более полумиллиона рублей за обман клиентки, которая обратилась к нему за юридическими услугами. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В июле 2025 года женщина заключила договор с юристом на представление интересов ее сына на этапе предварительного следствия. За свою работу осужденный взял 355 тыс. рублей: транспортные расходы, подбор подходящей судебной практики и нормативно-правовых актов, подготовка документов и консультирование. Однако, ни одна из этих услуг так и не была оказана.

В апреле 2026 года клиентка направила претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть ей деньги, но осталась проигнорирована. Тогда женщина обратилась уже в суд за защитой своих прав.

Изучив условия договора, суд постановил, что предприниматель не доказал наличия уважительных причин, помешавших ему исполнить обязательства в разумный срок, и признал отказ истицы от договора законным.

С предпринимателя взыскано 355 тыс. рублей уплаченных средств, а также штраф — 177,5 тыс. рублей и госпошлину — 11 тыс. 375 рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.