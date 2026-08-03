В Тюменской области увеличили количество техники для развоза чистой воды

В Тюменской области усилили группировку техники для расширения сети точек набора чистой воды.

Каждый день к работе подключаются новые передвижные пункты набора воды. Сейчас их 46. С сегодняшнего дня дополнительный транспорт вывели по адресу улицу Попова, 7. Техника в Тюмень и Тюменский округ поступает из разных муниципалитетов юга Тюменской области. Большегрузы пригнали из Ялуторовска, Заводоуковского, Абатского, Сладковского, Омутинского и Упоровского округов. Не остались в стороне предприниматели, волонтёры, коммунальщики, на балансе которых есть техника. Также работает и наёмный транспорт. Все цистерны, из которых подаётся вода, обработаны.

Машины большого объёма, по 24-30 кубометров, направляются на целый день в густонаселённые ЖК и микрорайоны – Новопатрушево, ДОК, Червишево, по адресу Широтная, 80. А на адреса, где наблюдались очереди, будут оставлять по две машины. Продолжается установка временных колонок. Два водоразборных устройства смонтируют в ближайшее время в Тараскуле для деревни Большие Акияры и в деревне Ушакова для жителей посёлка Перевалово, написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.