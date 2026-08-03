Мигрантку из Узбекистана вышлют на родину из-за коврика с флагом России

Женщину, приехавшую в Россию на заработки из Узбекистана, вышлют на родину из-за коврика с российским флагом.

Как сообщила пресс-служба Агентства миграции республики, ее возвращение в Узбекистан запланировано на 6 августа. Расходы на авиаперелет покрываются за счет средств миграционного фонда.

Ранее в Нижегородской области полицейские во время рейда обнаружили в квартире женщины коврик с изображением российского триколора. Рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Надругательство над государственным флагом".

Ранее депутаты Госдумы расширили список нарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. Теперь перечень включает 45 статей Административного кодекса вместо прежних 22. В список добавили наказания за дискриминацию людей по национальности, расе или религии, а также за неподчинение пограничникам. Кроме того, Госдума приняла закон о запрете выдавать гражданство иностранцам с судимостью независимо от места и тяжести совершенного преступления.