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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба судов Свердловской области

В суд передали дело главреда "Ермак-Медиа" о покушении на бывшую супругу

Материалы дела главного редактора "Ермак-Медиа" Николая Ермакова передали в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Он обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Организация покушения на убийство, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, по найму".

Инцидент, о котором идет речь, произошел ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова. "Скорую" и полицию вызвали соседи: они наткнулись на пострадавшую, которой плеснули химикатом в лицо. Именно она рассказала, что за нападением мог стоять ее экс-супруг Ермаков. В итоге главреда задержали и отправили в СИЗО.

По версии следствия, обвиняемый, с декабря 2025 года по январь 2026 года нанял свою знакомую, пообещав ей за убийство бывшей деньги и автомобиль. В качестве аванса он перевел ей 5 тыс. рублей, рассказал о частной жизни ее "цели", а также передал ключ доступа от подземного паркинга и токсичное химическое вещество, в состав которого входит серная кислота. Женщина, в свою очередь, передала вышеуказанное соучастнику - исполнителю.

Довести убийство до конца злоумышленники не смогли, так как женщина увидела, что кто-то на нее бежит и успела закрыть лицо руками.

Обвиняемый свою вину в инкриминируем деянии так и не признал. Уголовное дело в отношении организатора преступления уже направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастников материалы уголовных дел выделены в отдельные производства.

Теги: Екатеринбург, Ермак-Медиа, химикат, кислота, покушение, муж, жена


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