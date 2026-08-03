Фестиваль "Энергия РМК. Лето" в Екатеринбурге посетили около 85 тысяч человек

В Екатеринбурге завершился летний фестиваль «Энергия РМК» от Русской медной компании. Два дня для жителей и гостей города работало около 20 разных активностей и шоу.

Помимо турниров по единоборствам, баскетбола 3×3 и мини-футбола, зрители увидели шоу флайбордистов, акробатический спектакль цирковых артистов и многое другое. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в этом году летний фестиваль посетило 85 тысяч человек.

Второй день фестиваля был не менее насыщенным на события. Особое внимание зрителей привлекла тренировка от спортивных блогеров и участников шоу «Титаны». Фаррух (Мирный воин), Александр Гура, топовый тренер по ОФП и биомеханике движения Дмитрий Соломатин, а также блогер Григокон собрали на главной сцене более 80 человек и показали, как заниматься спортом эффективно и с пользой. Ради возможности пообщаться со звёздами поклонники вытерпели тяжёлые подходы на ноги.

12-летний воспитанник Академии единоборств РМК прямо на фестивале установил рекорд России по силовому экстриму. Степану Пелевину теперь принадлежит рекорд по толчку гири. За 30 минут он выполнил 230 толчков общим весом 4 600 кг. Всего десять месяцев назад парень занимался джиу-джитсу, но случайно попал на тренировку по силовому экстриму. Вскоре появилась цель установить рекорд. Всё это время Степана готовил тренер Алексей Мельников, который разглядел талант подростка и включил его в состав сборной региона.

Ещё одним зрелищным состязанием стали соревнования по дрифту. 32 сильнейших пилота из России и стран СНГ сошлись в бескомпромиссных парных автодуэлях. Каждый заезд – битва за место в турнирной сетке. В итоге первое место в личном зачёте занял Максим Ахтямов (Челябинск) на авто Nissan Silvia S14. Он чемпион Уральской лиги дрифта ULD (2025, 2018) и вице-чемпион (2023), призёр Гран-при Москвы (2025).

Несмотря на дождь на площадке «РМК Экстрим» прошли яркие спортивные мероприятия. 40 самых маленьких райдеров (от двух до пяти лет) покорили трассу с препятствиями, спортсмены постарше (91 самокатер, BMX-райдер и скейтер) состязались за медали и призы в формате «лучший трюк». В целом в мини-соревнованиях приняли участие 136 спортсменов.

Своими знаниями и умениями поделились топовые райдеры России: самокат-райдеры Илья Кузьминов и Богдан Озерной, а также топ-райдер и тренер китайской сборной по BMX Джамиль Ахметзянов.

«Масштаб фестиваля просто поражает, особенно площадки. Открылся огромный скейт-парк. Он станет площадкой для ребят, которые поедут на мировые соревнования. Таких фигур я лично в России не видел нигде. Это новый уровень для России. Благодаря таким площадкам молодому поколению есть где кататься и развиваться. Мы провели мастер-класс для детей и поражены их уровнем катания», - рассказал чемпион России по самокату Илья Кузьминов.

Уже второй год одной из самых популярных локаций фестиваля остаётся площадка уникальных спортивных автомобилей, на которой в этот раз было представлено более 60 мотоциклов, багги, джипов и грузовиков со знаменитых гонок «Дакар», «Шёлковый путь» и других. Второй год подряд на фестивале работает и детская мотошкола Сергея Карякина. За два дня участники его команды прокатили на квадроциклах несколько тысяч детей.

Впервые на площадке представили грузовик команды «Урал». Он весит 9,4 тонны и очень быстро разгоняется для своей массы – за 9 секунд до 100 км/ч. Машина строилась, чтобы ездить по дюнам. В июне она привела команду к третьему месту в 17-дневной международной гонке в Китае. Автомобиль оборудован каркасом безопасности и специальной подвеской для быстрого передвижения по бездорожью. Разгоняется он до 140 км/час. Расход топлива – от 100 до 200 литров на 100 км.

«Мы с сыном Максимом пришли с самого утра, чтобы посмотреть огромные машины ралли «Дакар». Сын также прокатился на квадроциклах. Посмотрели на дрифт, Максим полазил в верёвочном парке. Для ребёнка это, конечно, полный восторг. Очень классный праздник. Мы были в прошлом году и в этом году с нетерпением ждали фестиваль. Спасибо организаторам за праздник!», - отметила гостья фестиваля Татьяна.

Как сообщили организаторы фестиваля, выставка уникальных спортивных автомобилей будет открыта для жителей и гостей Екатеринбурга ещё неделю.

На фестивале прошли также профессиональные спортивные матчи и соревнования. Любители баскетбола могли увидеть матчи любительского и международного турнира по баскетболу 3×3. На площадке встретились шесть ведущих российских команд, включая действующего чемпиона страны, а также команды из Сербии, Хорватии, Китая и Доминиканской Республики – стран, где баскетбол 3×3 традиционно находится на высоком уровне. В итоге победила команда Bionor pro из Перми. Иностранные игроки оценили высокий уровень организации соревнований.

«Я счастлив оказаться в России на таком турнире. Его организация не уступает европейским турнирам. Российские команды очень сильные, с ними интересно играть. К тому же я никогда не видел ничего похожего на спортивный квартал, в котором мы играем! Удивительно, что здесь так любят спорт и так активно его развивают», - признался Алекса Ануфриев (Сербия).

На площадке по мини-футболу прошло сразу два крупных турнира: профессиональный турнир по футзалу, в котором сыграли четыре популярных футбольных клуба России: «Синара», «ИрАэро», «Газпром-Югра» и «Тюмень», и медиатурнир. В первый день команда «Синара» заняла первое место.

Лучшим вратарём признан Александр Захаров («ИрАэро»). Лучший защитник – Сергей Сорокин («Синара»), лучший нападающий – Сергей Гук («Тюмень»), лучший бомбардир – Эдсон Гомес дос Сантос («ИрАэро»). Лучший игрок – Сергей Абрамов («Синара»). В медиатурнире победила команда СиндЕкат.