В Севастополе 3 августа на всех заправках "АТАН" появился бензин в свободной продаже

В Севастополе 3 августа на всех заправках сети "АТАН" (крупнейшая в регионе сеть) будет в свободной продаже топливо самых популярных марок: АИ-95 и АИ-92, также будет доступно дизельное топливо, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

При этом в городе продолжает действовать лимит – не более 20 литров в одну машину, заправка в канистры по-прежнему запрещена.

Ранее КРОС опубликовал "Национальный индекс тревожности" за второй квартал, из него следует, что острота восприятия топливной темы постепенно снижается в стране, а вот уровень беспокойства остается прежним, передают "Ведомости". Отмечается, что на протяжении второго квартале ситуация с топливом тревожила россиян больше всего.