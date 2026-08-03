В Тюмени снизился уровень воды в Туре

Уровень Туры в Тюмени начал понемногу снижаться. За последние сутки – минус один сантиметр.

На сегодня гидропост показывает 895 см. На реке Тавде волна паводка прошла село Нижняя Тавда, сейчас вода – на отметке 945 см (уровень "опасное явление" не достигнут). Река Пышма у села Богандинского всё ещё поднимается: плюс 11 см за сутки, сейчас её уровень составляет 610 см.

Судя по отметкам выше по течению в Свердловской области, скоро рост прекратится. В Тюмени и Тюменском округе подтоплено 122 жилых дома и 1 тыс. 854 приусадебных участка. Из опасной зоны эвакуировано 53 человека, в том числе девять детей. 38 размещены в ПВР, остальные – у родственников.

"Продолжаем работы по защите населённых пунктов от большой воды, держу ситуацию на личном контроле", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своём канале в "Максе".

После начала паводка местные жители начали жаловаться на запах от реки Тура, а также на запах воды в квартирах. Тюменцы сообщают, что за чистой водой приходится отстоять километровую очередь у водовозки. По информации властей региона, "Тюмень Водоканал" столкнулся с крайне низким качеством исходной воды из реки Туры.

Причиной стали сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Специалисты Метелёвской водоочистной станции предпринимают все необходимые меры, чтобы избавить воду от неприятного запаха и привкуса. Из-за сложившейся ситуации пришлось организовать подвоз воды. За первый день работы мобильные пункты раздачи доставили тюменцам 100 тыс. л питьевой воды