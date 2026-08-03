ХК "Автомобилист" начал ледовые тренировки на "УГМК Арене"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" начал предсезонный сбор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в субботу, 1 августа, подопечные Алексея Кудашова начали ледовые тренировки на "УГМК Арене". В Екатеринбурге команда будет тренироваться в течение двух недель, после чего отправится в Санкт-Петербург на контрольные матчи против местного СКА.

Как уточнили в клубе, Даниэль Спронг и Александр Шаров пока не приступили к тренировкам по медицинским причинам.

Ранее сообщалось, что "Автомобилист" примет участие в первом сезонном турнире в истории КХЛ.