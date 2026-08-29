В Подмосковье арестовали двух несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве ребенка

Несовершеннолетних девушек, подозреваемых в убийстве мальчика в Московской области, арестовали.

Они пробудут под стражей до конца октября, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее в Орехово-Зуевском районе было обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержаны две несовершеннолетние.

Сообщалось, что тело ребенка было найдено с множественными ножевыми ранениями на территории училища в заброшенном здании. По данным СМИ, убийство могло быть совершено по указанию третьих лиц.